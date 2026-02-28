concert Samba de la Muerte SAMBIKE Bagnoles de l’Orne Normandie

concert Samba de la Muerte SAMBIKE

Concert du groupe de musique Samba De La Muerte le mercredi 1er avril 2026 à Bagnoles de l’Orne, dans le cadre de la tournée Sambike .

Pour clôturer la tournée nationale de l’album Ornament (sorti en septembre 2023) et célébrer les 10 ans de Colors, leur tout premier disque, Samba De La Muerte a imaginé une tournée itinérante à vélo de Caen (Calvados) vers le département de l’Orne.

SAMBIKE, c’est 10 concerts en 10 jours à travers les lieux qui ont marqué l’histoire du groupe Samba De La Muerte. Une aventure à vélo qui mêle concerts acoustiques, rencontres, ateliers et dessin. Pour l’auteur-compositeur Adrien Leprêtre, qui a passé une partie de son enfance à Bagnoles de l’Orne, ce territoire est pour eux une source d’inspiration essentielle les sons de la nature et des forêts locales ont nourri la matière sonore de leur dernier opus.

C’est donc tout naturellement que Bagnoles de l’Orne, unique lauréate en France de l’échelon platine du label Green Destination qui récompense son leadership en matière de tourisme responsable, a proposé d’accueillir ce voyage intime porté par un moyen de transport intemporel et respectueux de l’environnement.

Avant le concert, un atelier de réparation de vélo “sauvage” sera mis en place conseils, petites réparations et échanges ouverts à toutes et tous.

Le groupe proposera ensuite une rétrospective de son répertoire en français et en anglais, dans une formule acoustique originale (guitare, accordéon et percussions), pensée spécialement pour cette tournée et à l’image des débuts du groupe.

Tout au long du voyage, l’illustratrice Alice Dufay qui a réalisé l’affiche de la tournée accompagnera le groupe afin de récolter, à travers ses crayons, des anecdotes de route, de concerts, de rencontres avec le public et les habitants.

Rdv à 17h à la grille du château allée Aloïs Monnet à Bagnoles de l’Orne

gratuit

Inspirez-vous de SAMBIKE pour vous aussi venir à vélo assister à ce concert de clôture de leur tournée ! .

English : concert Samba de la Muerte SAMBIKE

