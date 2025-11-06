Concert-sandwich à Laon Monsieur Sourire Laon

Concert-sandwich à Laon Monsieur Sourire

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-04-02 15:45:00

Date(s) :

2026-04-02

Pour ce dernier Concert Sandwich, Monsieur Sourire nous invite à une pause musicale empreinte de douceur. Avec sa guitare et des paroles poétiques, il tisse des mélodies lumineuses et émouvantes, offrant un instant de tendresse pour clore les concerts sandwich en beauté. N’oubliez pas d’apporter votre repas, un café vous sera offert pour accompagner ce moment convivial…

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h40 sur réservation uniquement, places limitées)

Pour ce dernier Concert Sandwich, Monsieur Sourire nous invite à une pause musicale empreinte de douceur. Avec sa guitare et des paroles poétiques, il tisse des mélodies lumineuses et émouvantes, offrant un instant de tendresse pour clore les concerts sandwich en beauté. N’oubliez pas d’apporter votre repas, un café vous sera offert pour accompagner ce moment convivial…

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h40 sur réservation uniquement, places limitées) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

For this final Sandwich Concert, Monsieur Sourire invites us to take a musical break steeped in gentleness. With his guitar and poetic lyrics, he weaves luminous, moving melodies, offering a tender moment to close the sandwich concerts in style. Don’t forget to bring your own lunch, and a complimentary coffee will accompany this convivial moment?

Rendezvous in the MAL village hall at 12:15pm! (duration 0h40 on reservation only, limited seating)

German :

Für dieses letzte Sandwich-Konzert lädt uns Monsieur Sourire zu einer musikalischen Pause ein, die von Sanftheit geprägt ist. Mit seiner Gitarre und seinen poetischen Texten webt er helle und bewegende Melodien, die einen Moment der Zärtlichkeit bieten, um die Sandwich-Konzerte in Schönheit abzuschließen. Vergessen Sie nicht, Ihr Essen mitzubringen, denn wir bieten Ihnen einen Kaffee an, um diesen geselligen Moment zu begleiten

Wir treffen uns um 12:15 Uhr im Festsaal der MAL! (Dauer: 0h40 nur mit Reservierung, begrenzte Plätze)

Italiano :

Per questo ultimo concerto sandwich, Monsieur Sourire ci invita a fare una pausa musicale piena di dolcezza. Con la sua chitarra e i suoi testi poetici, intreccia melodie luminose e commoventi, offrendo un momento di tenerezza per chiudere in bellezza i concerti sandwich. Non dimenticate di portare il vostro pranzo e vi offriremo un caffè per accompagnare questo momento conviviale?

Ci vediamo nella sala del villaggio MAL alle 12.15! (durata: 0h40 solo su prenotazione, i posti sono limitati)

Espanol :

Para este último Concierto Sándwich, Monsieur Sourire nos invita a una pausa musical llena de dulzura. Con su guitarra y sus letras poéticas, teje melodías luminosas y conmovedoras, ofreciéndonos un momento de ternura para cerrar los conciertos sándwich por todo lo alto. No olvide traer su propio almuerzo, y le ofreceremos un café para acompañar este momento de convivencia..

¡Nos vemos en la sala de fiestas de la MAL a las 12h15! (duración: 0h40 sólo con reserva, plazas limitadas)

L’événement Concert-sandwich à Laon Monsieur Sourire Laon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Pays de Laon