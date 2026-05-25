[CONCERT] Saudade : Memory and Traces | Inner Landscapes Fondation des États-Unis Paris

Inspiré du concept portugais de saudade — ce sentiment de mélancolie et de désir profond pour quelqu’un, un lieu ou un moment aimé — le projet reflète l’expérience partagée des résidents internationaux vivant loin de leurs cultures et communautés d’origine.

Menée par la violoncelliste Lily Stern en collaboration avec l’artiste visuelle Katya Vaz, la performance présente des œuvres originales composées par des résidents de la Fondation, dont Dayton Hare, aux côtés de compositeurs issus de divers horizons culturels. Chaque composition offre un aperçu intime d’une perspective personnelle et culturelle singulière, invitant le public à partager un espace collectif de réflexion et de rencontre interculturelle.

Pendant le concert, des œuvres visuelles seront créées en direct à partir des vibrations physiques de la musique elle-même. Des fils de nichrome fixés aux instruments transformeront les vibrations sonores en chaleur, marquant en temps réel du papier carbone et du papier thermique, permettant ainsi à la musique de littéralement se dessiner elle-même. Ces traces visuelles deviennent à la fois preuve et mémoire de la performance, préservant des instants sonores éphémères sous une forme matérielle. Le projet interroge ainsi la musique comme une archive vivante : un médium par lequel les émotions peuvent être conservées, transformées et revisitées dans le temps.

À l’issue de la performance, les œuvres créées durant le concert seront exposées tout au long du festival, du 13 au 25 juin, transformant l’espace en un véritable lieu de mémoire où les visiteurs pourront revenir revivre l’expérience à travers ses traces visuelles.

Rejoignez nous dans un voyage introspectif combinant art et émotions au fil de notre festival « Inner Landscapes » à la Fondation des Etats-Unis !

Le samedi 13 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/saudade-memory-and-traces/ contact@fondationdesetatsunis.org



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