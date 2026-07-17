UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

Concert sauvageoness + Joy Rage, Le Nautilus, Perpignan

jeudi 23 juillet 2026 · Le Nautilus · Perpignan

Concert sauvageoness + Joy Rage, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Le Nautilus
Adresse
20 rue jules verne 66000 Perpignan
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales

Concert sauvageoness + Joy Rage Jeudi 23 juillet, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Concert sauvageoness + Joy Rage

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Concert sauvageoness + Joy Rage – Openning 19 h Concert 20h30

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