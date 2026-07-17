AGENDA · Perpignan
Concert sauvageoness + Joy Rage, Le Nautilus, Perpignan
jeudi 23 juillet 2026 · Le Nautilus · Perpignan
Informations pratiques
Concert sauvageoness + Joy Rage Jeudi 23 juillet, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00
Concert sauvageoness + Joy Rage
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Concert sauvageoness + Joy Rage – Openning 19 h Concert 20h30
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