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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Concert Sceaux-du-Gâtinais

samedi 29 août 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Concert Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif

Sceaux-du-Gâtinais

Concert

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert
Venez fêter la fin de l’été avec ce concert à La Fabrik du Gâtinais ! Belle soirée   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Concert Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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