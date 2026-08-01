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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais

samedi 22 août 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirée fléchettes
A vos cibles, prêts, partis ! Soirée fléchettes à La Fabrik !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Darts evening

L’événement Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-07 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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