AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais
Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais
vendredi 28 août 2026 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Soirée jeux
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Soirée jeux
Venez vous divertir autour de jeux de société à La Fabrik du Gâtinais pour une soirée chaleureuse tout en dégustant les bières locales La Déesse ! .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Game night
L’événement Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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