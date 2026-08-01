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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais

vendredi 28 août 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Sceaux-du-Gâtinais

Soirée jeux

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Soirée jeux
Venez vous divertir autour de jeux de société à La Fabrik du Gâtinais pour une soirée chaleureuse tout en dégustant les bières locales La Déesse !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Game night

L’événement Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-08-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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