Concert Scène locale – Blanche Esther, Médiathèque des Fontaines, Tours

Informations pratiques

Concert Scène locale – Blanche Esther Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque des Fontaines Indre-et-Loire

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Avec Blanche Esther, nous avons quelque chose de rare : le croisement réussi de la pop et du chant lyrique. Aussi attachante que troublante, elle se questionne sur le genre, en faisant fi des normes. Blanche apporte une légèreté salvatrice en abordant des sujets qui sont plus profonds qu’il n’y parait.

Venez écouter une pop émotionnelle et riche de sens, comme un moment d’exception.

Médiathèque des Fontaines 11 Rue de Saussure, 37200 Tours, France Tours 37200 Les Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247745630 https://www.bm-tours.fr La Médiathèque des Fontaines est située au premier étage de l’espace Jacques Villeret à Tours sud, bâtiment qui accueille aussi une mairie de quartier, une salle de spectacle, une halte-garderie, et un centre socio-culturel. Inaugurée en 2000, la Médiathèque des Fontaines se déploie sur une surface de 700 m2, accessible aux personnes handicapées.

L’équipe met à votre disposition plus de 50 000 documents empruntables.

La Médiathèque des Fontaines dispose d’une salle d’animations dans laquelle les bibliothécaires vous proposent des lectures, des jeux vidéo, des projections de films, des ateliers, des conférences… Des expositions et des concerts sont régulièrement programmés dans les espaces, ainsi que de nombreux accueils de classes. Lignes 3 et 10 – Arrêt Mozart.

Biblis en folie 2026

©blancheesther