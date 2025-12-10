Concert Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox The Future Is Vintage Tour Quai de la Réunion Le Havre

Concert Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox The Future Is Vintage Tour

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

2026-04-29

Le new-yorkais Scott Bradlee et le collectif Postmodern Jukebox reviennent en France en 2026.

Portés par le succès de leurs vidéos Youtube, Scott Bradlee et Postmodern Jukebox remontent le temps en reprenant les tubes contemporains façon vintage (jazz, soul, doo wop, swing, charlestone et bien plus). Les grands succès musicaux de ces dernières années se voient offrir une nouvelle version de Miley Cyrus à Beyoncé, de Maroon 5 à Radiohead, ou dernièrement Les Spice Girls ou encore Paul Simon !

Dix ans et deux milliards de vues plus tard, les concerts de Postmodern Jukebox sont devenus une tradition musicale annuelle pour des centaines de milliers de fans dévoués à travers le monde.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

