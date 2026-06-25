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Concert Secrets de Beatmaker BP 47 Portes-lès-Valence

Concert Secrets de Beatmaker BP 47 Portes-lès-Valence mercredi 14 octobre 2026.

Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
7 7 7 Tarif réduit Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d'emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Portes-lès-Valence

Concert Secrets de Beatmaker

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14 18:30:00

Date(s) :
2026-10-14

Une partition acrobatique tourbillonnante, un spectacle endiablé et explosif, à couper le souffle !
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

A whirlwind of acrobatic moves, a wild and explosive show—it’s breathtaking!

L’événement Concert Secrets de Beatmaker Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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