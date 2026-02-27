Concert Sergent Garcia Giffaumont-Champaubert

Concert Sergent Garcia

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Concert gratuit dans le cadre du Festival Moov’O’Der.

Depuis plus de 25 ans, Sergent Garcia fait vibrer les scènes du monde entier avec sa Salsamuffin, fusion irrésistible de reggae, salsa, rock, ska et cumbia. Ce son métissé et solaire, né du chanteur Bruno Garcia, célèbre la diversité, la liberté et la joie de danser ensemble, au-delà des frontières et des langues. .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

