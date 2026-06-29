Concert Shaârghot + Ghost Dance Café Charbon Nevers
Concert Shaârghot + Ghost Dance Café Charbon Nevers samedi 12 décembre 2026.
Nevers
Concert Shaârghot + Ghost Dance
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 23:00:00
Date(s) :
2026-12-12
SHAÂRGHOT
Armé de ses shadows , Shaârghot ravage la scène et nous entraîne dans une dimension cyberpunk parallèle et cauchemardesque. Un univers post-apocalyptique délirant qui dégouline de peinture noire qui a notamment fait ses armes auprès de Little Big ou des Tambours du Bronx…
GHOST DANCE
Pensé pour la rave indus’ et métal, Ghost Dance diffuse des beats métronomiques et des basses tranchantes. Un son froid, énergique et une mécanique rigoureuse pour porter un set résolument novateur et immersif.
Rendez vous samedi 12 décembre 2026 .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Shaârghot + Ghost Dance
L’événement Concert Shaârghot + Ghost Dance Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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