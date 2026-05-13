Concert Sniper CS 81144 Montluçon

Montluçon

Concert Sniper

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 32 – 32 – EUR

debout

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Groupe fondateur du rap frangais, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val-d’Oise. Ils marquent trés vite le paysage musical avec des albums forts mélant engagement, vécu des cités, critique sociale et force poétique.

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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

A founding group of French rap, Sniper was born in 1997 in Val-d?Oise. They quickly made their mark on the musical landscape with powerful albums combining commitment, experience of the housing estates, social criticism and poetic force.

L’événement Concert Sniper Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme