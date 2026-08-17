Informations pratiques

Ligueil

Concert So British De Lyre Straits

Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15 22:00:00

Date(s) :

2027-01-15

Coline Boulogne et Emma Spinelli forment le duo Lyre Straits, consacré aux musiques anciennes de la renaissance et du baroque. Le programme proposé par le duo est dédié au répertoire anglais des XVIe et XVIIe siècles. Coline et Emma explorent cette musique à travers différentes combinaisons.

12 .

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coline Boulogne and Emma Spinelli make up the duo Lyre Straits, which specializes in early music from the Renaissance and Baroque periods. The duo’s program focuses on the English repertoire of the 16th and 17th centuries. Coline and Emma explore this music through various combinations.

L’événement Concert So British De Lyre Straits Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire