Concert So British De Lyre Straits Ligueil
vendredi 15 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Concert So British De Lyre Straits
Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15 22:00:00
Date(s) :
2027-01-15
Coline Boulogne et Emma Spinelli forment le duo Lyre Straits, consacré aux musiques anciennes de la renaissance et du baroque. Le programme proposé par le duo est dédié au répertoire anglais des XVIe et XVIIe siècles. Coline et Emma explorent cette musique à travers différentes combinaisons.
12 .
Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
Coline Boulogne and Emma Spinelli make up the duo Lyre Straits, which specializes in early music from the Renaissance and Baroque periods. The duo’s program focuses on the English repertoire of the 16th and 17th centuries. Coline and Emma explore this music through various combinations.
L’événement Concert So British De Lyre Straits Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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