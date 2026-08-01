Informations pratiques

Seilhac

Concert So Frenchy

Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert piano-voix et accordéon, reprises de chansons françaises. .

Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 15 53 04 so.lilok@yahoo.fr

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English : Concert So Frenchy

L’événement Concert So Frenchy Seilhac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes