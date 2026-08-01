AGENDA · Seilhac
Concert So Frenchy Seilhac
mercredi 26 août 2026 · Seilhac
Informations pratiques
Seilhac
Concert So Frenchy
Lac de bournazel Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert piano-voix et accordéon, reprises de chansons françaises. .
Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 15 53 04 so.lilok@yahoo.fr
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English : Concert So Frenchy
L’événement Concert So Frenchy Seilhac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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