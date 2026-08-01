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AGENDA · Seilhac

Marché Nocturne Seilhac

samedi 22 août 2026 · Seilhac

Marché Nocturne Seilhac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Lac de bournazel
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

Marché Nocturne

Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le comité des fêtes de Seilhac recherche des artisans et ou des commerçants pour son marché nocturne prévu le 22 août.   .

Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 68 20 27 

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Seilhac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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