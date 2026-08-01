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AGENDA · Seilhac

Course de tracteurs tondeuses Seilhac le Lac Seilhac

samedi 22 août 2026 · Seilhac le Lac · Seilhac

Course de tracteurs tondeuses Seilhac le Lac Seilhac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Seilhac le Lac
Adresse
Aux Fafantes
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

Course de tracteurs tondeuses

Seilhac le Lac Aux Fafantes Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Défis, jeux pour tous ! Course Convivialité Fun Passion Marché des créateurs et/ou commerçants Repas de midi Steach grillé Repas du soir Moules frites Bal gratuit avec DJ Lolo   .

Seilhac le Lac Aux Fafantes Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 83 13 

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English : Course de tracteurs tondeuses

L’événement Course de tracteurs tondeuses Seilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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