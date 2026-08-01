Course de tracteurs tondeuses Seilhac le Lac Seilhac
samedi 22 août 2026 · Seilhac le Lac · Seilhac
Informations pratiques
Seilhac
Course de tracteurs tondeuses
Seilhac le Lac Aux Fafantes Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Défis, jeux pour tous ! Course Convivialité Fun Passion Marché des créateurs et/ou commerçants Repas de midi Steach grillé Repas du soir Moules frites Bal gratuit avec DJ Lolo .
Seilhac le Lac Aux Fafantes Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 83 13
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English : Course de tracteurs tondeuses
L’événement Course de tracteurs tondeuses Seilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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