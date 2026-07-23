CONCERT Soirée New Jazz Club KAU Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Soirée New Jazz Club KAU

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

VEN. 9 OCTOBRE 2026

20:00

KAU (Jazz | BE)

Pour apprécier pleinement la musique de KAU, il faut accepter de lâcher prise pour mieux s’élever, oublier les formats préconçus et les chapelles stylistiques afin de se reconnecter à l’amour primaire de la musique, celui qui crée un lien inexplicable entre le corps, le cerveau et le cœur.

Né à Bruxelles, KAU réunit un claviériste allemand, un bassiste italien et un batteur norvégien. Formés au conservatoire, ils créent une musique libre mêlant synthés, mélodies envoûtantes, groove électronique et beatmaking. Leur nouvel opus Unknown Waveforms privilégie la vibe aux formats restrictifs, avec des atmosphères oscillant entre musique libre et danse débridée. Enregistré au Freehouse à Bruxelles, l’album explore les liens entre humain et machine. En 5 ans, KAU s’est imposé comme un acteur clé du Brussels Sound

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30.

VEN. 9 OCTOBRE 2026

20:00

KAU (Jazz | BE)

Pour apprécier pleinement la musique de KAU, il faut accepter de lâcher prise pour mieux s’élever, oublier les formats préconçus et les chapelles stylistiques afin de se reconnecter à l’amour primaire de la musique, celui qui crée un lien inexplicable entre le corps, le cerveau et le cœur.

Né à Bruxelles, KAU réunit un claviériste allemand, un bassiste italien et un batteur norvégien. Formés au conservatoire, ils créent une musique libre mêlant synthés, mélodies envoûtantes, groove électronique et beatmaking. Leur nouvel opus Unknown Waveforms privilégie la vibe aux formats restrictifs, avec des atmosphères oscillant entre musique libre et danse débridée. Enregistré au Freehouse à Bruxelles, l’album explore les liens entre humain et machine. En 5 ans, KAU s’est imposé comme un acteur clé du Brussels Sound

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

FRI., OCTOBER 9, 2026

8:00 p.m.

KAU (Jazz | BE)

To fully appreciate KAU’s music, you have to be willing to let go in order to rise higher, to forget established formatsand stylistic boundaries in order to reconnect with the primal love of music—the kind that creates an inexplicable bond between the body, the mind, and the heart.

Based in Brussels, KAU brings together a German keyboardist, an Italian bassist, and a Norwegian drummer. Trained at the conservatory, they create free-form music blending synths, captivating melodies, electronic groove, and beatmaking. Their new album, *Unknown Waveforms*, prioritizes vibe over restrictive formats, with atmospheres that oscillate between free music and unbridled dance. Recorded at the Freehouse in Brussels, the album explores the connections between humans and machines. In five years, KAU has established itself as a key player in the Brussels Sound.

Like the Maison de la Culture, with whom we are partnering on this event, the presale is reserved for our subscribers on our ticketing platform and for MACU members on their website.

Tickets will go on sale to the general public on September 2 at 1:30 p.m.

L’événement CONCERT Soirée New Jazz Club KAU Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS