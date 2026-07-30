CONCERT Soirée New Jazz Club Volubilis La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Soirée New Jazz Club Volubilis La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Soirée New Jazz Club Volubilis

En partenariat avec La Maison de la Culture d’Amiens

VEN. 9 AVRIL 2027

20:00

Jazz | FR

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.

Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.

Dans un flot mélodique lumineux et joyeux, alternant compositions issues de leurs répertoires respectifs, reprises voire quelques détournements inattendus ; nos deux musiciens donnent libre cours à leur inventivité pour cet instantané du jazz d’aujourd’hui !

Soirée New Jazz Club Volubilis

En partenariat avec La Maison de la Culture d’Amiens

VEN. 9 AVRIL 2027

20:00

Jazz | FR

Comme à la Maison de la Culture avec qui nous sommes en partenariat sur cet événement, la prévente est réservée à nos abonné·e·s sur notre billetterie et aux adhérent·e·s de la MACU sur leur site internet.

L’ouverture des ventes à tous et toutes sera le 2 septembre à 13h30.

Le New Jazz Club, nouveau rendez-vous entre la MCA et la Lune des Pirates, célèbre la jeune garde du jazz.

Trois fois par an, découvrez des artistes émergents qui bousculent les styles avec audace. Une exploration vibrante et métissée à ne pas rater !

Volubilis propose un dialogue sans filet entre deux générations. Porté par le piano de Noam Duboille et le saxophone de Raphaël Dumont, ce duo offre un flot mélodique lumineux et joyeux.

Entre compositions originales et détournements inattendus, une vision inventive et libre du jazz d’aujourd’hui.

Dans un flot mélodique lumineux et joyeux, alternant compositions issues de leurs répertoires respectifs, reprises voire quelques détournements inattendus ; nos deux musiciens donnent libre cours à leur inventivité pour cet instantané du jazz d’aujourd’hui ! .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

New Jazz Club Evening: Volubilis

In partnership with La Maison de la Culture d’Amiens

FRI., APRIL 9, 2027

8:00 PM

Jazz | FR

As with La Maison de la Culture, our partner for this event, advance ticket sales are reserved for our subscribers through our ticketing system and for MACU members on their website.

Tickets will go on sale to the general public on September 2 at 1:30 p.m.

The New Jazz Club, a new collaboration between the MCA and La Lune des Pirates, celebrates the rising stars of jazz.

Three times a year, discover emerging artists who boldly push the boundaries of style. A vibrant, eclectic exploration you won’t want to miss!

Volubilis offers a risk-free dialogue between two generations. Led by Noam Duboille on piano and Raphaël Dumont on saxophone, this duo delivers a luminous and joyful melodic flow.

Blending original compositions with unexpected reinterpretations, they present an inventive and free-spirited vision of today’s jazz.

In a luminous and joyful melodic flow, alternating between compositions from their respective repertoires, covers, and even a few unexpected reinterpretations; our two musicians give free rein to their creativity in this snapshot of today’s jazz!

L’événement CONCERT Soirée New Jazz Club Volubilis La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS