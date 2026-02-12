Concert Solann Le Touquet-Paris-Plage

Concert Solann

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

2026-11-08

Solann dévoile Si on sombre ce sera beau (promis), l’édition augmentée de son album sorti en janvier 2025, inclus 7 titres exclusifs, dont Thelma et Louise Feat. Yoa et Parfois Feat. November Ultra. En janvier 2024, le public découvre Solann avec la sortie remarquée de son premier EP, Monstrueuse, porté par son titre Rome. Cet engouement est confirmé avec son premier album, Si on sombre ce sera beau, sorti en janvier 2025, plébiscité aussi bien par les médias que le public et sur les scènes de France. Propulsée par son single Rome (certifié single d’or), Solann s’impose comme l’une des grandes révélations de l’année 2025 aux Victoires de la Musique, elle est nommée dans trois catégories prestigieuses Révélation féminine, Révélation scène et Chanson de l’année (Rome), avant de remporter le titre de Révélation féminine. Dans la foulée, elle célèbre un Olympia à guichet fermé et annonce son premier Zénith de Paris, le 25.03.26. .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

