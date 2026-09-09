Concert solidaire, cathédrale Saint André, Bordeaux
dimanche 13 septembre 2026 · cathédrale Saint André · Bordeaux
Informations pratiques
Concert solidaire Dimanche 13 septembre, 17h00 cathédrale Saint André Gironde
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Cathédrale Saint-André, Bordeaux
Dimanche 13 septembre à 17h
Avec le Chœur Symphonique Polifonia
Ensemble Vocal d’Aquitaine
Ensemble à cordes,
Hélène Berger, piano
Denis Poras, piano
Yara Kasti, soprano
Notes du Monde
Eja Mater de Dvořák
Damien SARDET, direction
The Book of Life
Laurent COUSON, direction
BILLET À RETIRER SUR PLACE AVEC PARTICIPATION LIBRE
en partenariat avec Sud Ouest Solidarité
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Concert au profit des sinistrés des incendies en Gironde concert chant choral
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