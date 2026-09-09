Concert solidaire, cathédrale Saint André, Bordeaux

Informations pratiques

Concert solidaire Dimanche 13 septembre, 17h00 cathédrale Saint André Gironde

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Cathédrale Saint-André, Bordeaux

Dimanche 13 septembre à 17h

Avec le Chœur Symphonique Polifonia

Ensemble Vocal d’Aquitaine

Ensemble à cordes,

Hélène Berger, piano

Denis Poras, piano

Yara Kasti, soprano

Notes du Monde

Eja Mater de Dvořák

Damien SARDET, direction

The Book of Life

Laurent COUSON, direction

BILLET À RETIRER SUR PLACE AVEC PARTICIPATION LIBRE

en partenariat avec Sud Ouest Solidarité

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Concert au profit des sinistrés des incendies en Gironde concert chant choral

Polifonia Eliane Lavail