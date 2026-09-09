UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Concert solidaire, cathédrale Saint André, Bordeaux

dimanche 13 septembre 2026 · cathédrale Saint André · Bordeaux

Concert solidaire, cathédrale Saint André, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
cathédrale Saint André
Adresse
place pey berland 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Participation libre

Concert solidaire Dimanche 13 septembre, 17h00 cathédrale Saint André Gironde

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Cathédrale Saint-André, Bordeaux
Dimanche 13 septembre à 17h

Avec le Chœur Symphonique Polifonia
Ensemble Vocal d’Aquitaine
Ensemble à cordes,
Hélène Berger, piano
Denis Poras, piano
Yara Kasti, soprano

Notes du Monde
Eja Mater de Dvořák
Damien SARDET, direction

The Book of Life
Laurent COUSON, direction

BILLET À RETIRER SUR PLACE AVEC PARTICIPATION LIBRE
en partenariat avec Sud Ouest Solidarité

cathédrale Saint André place pey berland 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}]
Concert au profit des sinistrés des incendies en Gironde concert chant choral

Polifonia Eliane Lavail

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)