Concert Solidaire Gospel Fusion pour Haïti Vicq-sur-Breuilh
Concert Solidaire Gospel Fusion pour Haïti Vicq-sur-Breuilh samedi 10 octobre 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Concert Solidaire Gospel Fusion pour Haïti
Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Un chant d’espoir et de liberté pour soutenir l’école des orangers à Jacmel.
Rejoignez le Secours Populaire Français pour une soirée placée sous le signe de la fraternité. Le groupe Gospel Fusion montera sur scène pour offrir un concert vibrant dont les bénéfices serviront une noble cause la solidarité avec Haïti.
Gospel Fusion n’est pas qu’une chorale, c’est un collectif d’individus de tous horizons réunis par une devise Ensemble on va plus loin . De l’enfance à la sagesse des cheveux blancs, ces voix s’unissent pour partager une énergie et une volonté inébranlables.
Le Gospel est ici célébré comme un cri de l’âme et un combat vers la liberté. Le groupe vous fera explorer tout l’univers de ce genre puissant Negro-Spiritual, Gospel Traditionnel, Gospel Contemporain.
Le Gospel est bien plus qu’un genre musical, c’est un combat vers la liberté, un cri du cœur et de l’âme. .
Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 60 60 contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Concert Solidaire Gospel Fusion pour Haïti
L’événement Concert Solidaire Gospel Fusion pour Haïti Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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