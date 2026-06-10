Concert Soliste en mission – Mana INAGAKI, violoncelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

De la rencontre en musique entre un artiste, une œuvre, un patrimoine et le public nait une nouvelle émotion. Chaque séquence est une découverte d’un nouvel instrument, (guitare, violon, harpe…) et d’un artiste professionnel. Un dialogue s’engage avec les visiteurs quant aux choix du musicien : son parcours dans le musée, son choix des œuvres musicales au regard des œuvres exposées.

Concert dans l’oratoire du jardin des Missions Etrangères de Paris (* modification susceptible de changer en fonction de la météo du jour)

Mana INAGAKI, violoncelle

Née à Tokyo dans une famille de musiciens, Mana INAGAKI commence le violoncelle à l’âge de cinq ans. Formée au lycée de musique de l’Université des Arts de Tokyo (Geidai), puis au sein de cette même université, elle remporte dès ses études plusieurs distinctions, dont le 1er Prix catégorie universitaire et le 2e Prix national au Concours Mainichi de musique.

Artiste polyvalente, elle se perfectionne parallèlement en violoncelle moderne et en interprétation historiquement informée. Après un Cycle Supérieur à l’École Normale de Musique de Paris (diplôme avec les félicitations du jury), elle intègre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les classes d’Edgar Moreau, Cyrille Lacrouts (violoncelle moderne) et Bruno Cocset (violoncelle baroque). Elle y obtient son Master en 2025.

Boursière du Centre France-Asie en 2022-2023 et 2024-2025, elle se produit régulièrement à la Philharmonie de Paris, à l’Opéra-Comique, Salle Cortot, ainsi qu’avec l’Orchestre de chambre de Paris, l’Ensemble Matheus et l’Orchestre de Paris. En juin 2025, elle participe à l’événement « Cello Fantasy » à la Philharmonie aux côtés d’Edgar Moreau, Anne Gastinel et Xavier Phillips.

De retour au Japon après son diplôme parisien, Mana INAGAKI mène une carrière active de soliste, chambriste et musicienne d’orchestre, partagée entre le répertoire classique et baroque.

Le Centre France-Asie est particulièrement heureux de l’accueillir à nouveau cet été à Paris, grâce au soutien des Missions Étrangères.

Découverte en musique du musée des Missions Etrangères de Paris. Concert dans l’oratoire du jardin des Missions Etrangères de Paris (* modification susceptible de changer en fonction de la météo du jour).

Le jeudi 02 juillet 2026

de 12h30 à 13h30

payant

5 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T15:30:00+02:00

fin : 2026-07-02T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T12:30:00+02:00_2026-07-02T13:30:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris



Afficher la carte du lieu M128 – Missions Etrangères de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

