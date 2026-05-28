Sieste poétique Maison de Victor Hugo PARIS
Sieste poétique Maison de Victor Hugo PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Sieste !
Posé dans le jardin ou bien dans une des salles du musée, les participants redécouvrent leurs sens grâce à l’exploration de mouvements, doux en harmonie avec leur corps et l’espace. L’instant d’une micro-sieste, ils se laissent porter par l’écoute d’un poème. La rencontre avec une œuvre du musée sélectionnée pour la séance invite à l’observation et à la rêverie.
par Olia Lumelsky, praticienne diplômée de la méthode Feldenkrais
Activité réservée aux personnes bénéficiaires des allocations de revenu de solidarité active ou des allocations d’adulte handicapé, ainsi qu’aux personnes inscrites auprès de services sociaux
Activité gratuite sur inscription
Maison de Victor Hugo, place des Vosges
6 place des Vosges
75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16
La séance se passe en vêtements souples, chacun apporte une serviette.
Arrivée : 17h45, activité : 18h-19h.
Maison de Victor Hugo, 6, pl des Vosges 75004 Paris, M° Bastille, Saint-Paul, Chemin Vert
1 juillet : Ressentir son corps – Dénouer sa respiration
2 juillet : Être un Chat – pour une colonne vertébrale fluide
Dans le cadre de l’Été solidaire de Paris Musées,
la Maison de Victor Hugo propose aux personnes bénéficiaires des allocations de revenu de solidarité active ou des allocations d’adulte handicapé, ainsi qu’aux personnes inscrites auprès de services sociaux une activité alliant la découverte du musée et le bien-être.
Du mercredi 01 juillet 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :
mercredi, jeudi
de 13h30 à 15h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T16:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T13:30:00+02:00_2026-07-01T15:30:00+02:00;2026-07-02T13:30:00+02:00_2026-07-02T15:30:00+02:00
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/sieste-poetique-0
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