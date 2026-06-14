Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 1 juillet 2026.

Adapté au jeune public entre 6 et 12 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».

Les visites guidées en famille, organisées pendant les vacances scolaires parisiennes, permettent aux enfants et aux adultes de découvrir l’exposition La photographie en toutes lettres en étant accompagné·es par un·e conférencier·e de la MEP.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Adulte : 15 euros

Enfant : 5 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T16:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/visite-guidee-en-famille-8/



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