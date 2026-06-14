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Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

Visite guidée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Maison Européenne de la Photographie

Adresse : 5 rue de fourcy

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>Adulte : 15 euros<br>Enfant : 5 euros.</p>

Adapté au jeune public entre 6 et 12 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».

Les visites guidées en famille, organisées pendant les vacances scolaires parisiennes, permettent aux enfants et aux adultes de découvrir l’exposition La photographie en toutes lettres en étant accompagné·es par un·e conférencier·e de la MEP.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
payant

Adulte : 15 euros
Enfant : 5 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T16:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy  75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/visite-guidee-en-famille-8/


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