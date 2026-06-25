Les Cinés Envie d’Agir – Projection & discussion “Un pays de papier”



Astérya vous propose Les Cinés Envie d’Agir !

Le principe ? La projection d’un film suivie d’une discussion avec des associations, pour en savoir plus sur la thématique et sur les façons de s’engager !

Notre 4ème Ciné Envie d’Agir aura lieu mercredi 1er juillet, à 15h à la Maison de la Conversation (18e arrdt), en présence des associations Utopia 56, Maât et Droit à l’école.



Un pays de papier, film documentaire de Marion Boé

À Rennes, Mélanie a fait de l’accueil des mineur·es isolé·es étrange·res son combat permanent. Depuis près de vingt ans, elle accueille dans son cabinet d’avocate des mineur·es non accompagné·es et tente de les aider dans la jungle de la justice française. À travers son métier, elle cherche à réparer les injustices que subissent ces jeunes migrant·es déjà traumatisé·es par un long exil. Et quand la justice ne fait plus son travail, c’est en citoyenne engagée qu’elle les prend sous son aile et poursuit son combat.

Pour information ce film ne dispose pas de sous-titrage

La projection sera suivie d’une discussion avec :

Utopia 56 : association humanitaire, de mobilisation citoyenne et de défense des droits des personnes en situation d’exil et de migration.

Maât : L’association propose à des mineur·es non accompagné·es de courts séjours à la campagne et des activités culturelles, sportives et festives en région parisienne.

Droit à l’école : soutient les mineur·es non accompagné·es dans leurs démarches de scolarisation vers une école de la République française. Ces mineur·es sont livré·es à elleux-mêmes car iels ne sont pas encore pris·es en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Accueil à partir de 14h, projection du film à 14h30

Événement proposé gratuitement par Astérya, en partenariat avec la Maison de la Conversation

Un pays de papier, écrit et réalisé par Marion Boé produit par Sylvie Plunian

Une coproduction Les Films de la pluie, TVR, soutenue par la ville de Rennes avec la participation du CNC, avec le soutien de la Région Bretagne en partenariat avec le CNC, de la PROCIREP – Société des producteurs, et de l’ANGOA



Astérya

L’association Astérya a été créée pour encourager, faciliter et accompagner l’engagement citoyen sous toutes ses formes : bénévolat, engagement dans des coopératives, des initiatives de quartier, des collectifs informels, ou encore des formes d’interpellation (boycott, pétitions) et de participation (conseils de quartier, etc.) pour une société plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.

A travers ses actions, Astérya vise à donner à chacun·e la capacité d’être acteur·rice, de retrouver un pouvoir d’agir, d’acquérir un regard critique et d’influer sur son environnement pour changer la société.

Date

Mercredi 1er juillet

Horaires

14h à 17h

Tarif

Gratuit

Animation

Astérya

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

La projection du film Un Pays de Papier, sur l’accompagnement juridique des Mineur·es Non-Accompagné·es, sera suivie d’une discussion avec des associations mobilisées auprès des publics en situation d’exil.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cine-envie-dagir-un-pays-de-papier-tickets-1992118521123?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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