Atelier d’arts plastiques à la Maison de Balzac : carte postale à l’aquarelle Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris mercredi 1 juillet 2026.

L’été pointe son nez. C’est la première fois que tu viens visiter la Maison de Balzac.

Tu es conquis et partages tes impressions avec tes amis, en décidant de leur envoyer une carte postale que tu auras élaboré in situ.

Guidé par notre plasticienne, tu choisis ton point de vue dans le jardin, Tour Eiffel ou immeuble de Perret ou tout autre détail… Tu transfères tes dessins et apportes une touche d’aquarelle.

Tu seras inspiré par les jardins décrits par Balzac avec sensibilité dans La Comédie humaine.

Ainsi, tu te seras fabriqué un souvenir à envoyer ou à garder.

Un atelier à partager en famille à partir de 8 ans !

Atelier d’Arts plastiques dirigé par Angélique Ivanov, plasticienne : Carte postale, souvenir d’un été dans les jardins de Balzac

Le mercredi 01 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif plein 10€

Tarif réduit 8€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T14:30:00+02:00_2026-07-01T16:30:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/ateliers-darts-plastiques-carte-postale-souvenir-dun-ete-dans-le-jardin-de-balzac?datetime=1782909000 https://facebook.com/maisondebalzac https://facebook.com/maisondebalzac



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