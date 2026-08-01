Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Concert sous les étoiles à Saint-Anthet

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 14 – 14 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Causse toujours propose une soirée concert sous les étoiles avec les artistes Irina Lopériol (Chant, basse), Yves Guillaume (Piano, clavier), et leurs invités Gilles Preneron (Batterie), Rémy Bacharach (Percussions).

Causse toujours propose une soirée concert sous les étoiles avec les artistes Irina Lopériol (Chant, basse), Yves Guillaume (Piano, clavier), et leurs invités Gilles Preneron (Batterie), Rémy Bacharach (Percussions).

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 12 86 50 02 gyg.jazz@gmail.com

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English :

Causse Toujours presents an evening concert under the stars featuring artists Irina Lopério (vocals, bass), Yves Guillaume (piano, keyboards), and their guests: Gilles Preneron (drums), Rémy Bacharach (percussion).

L’événement Concert sous les étoiles à Saint-Anthet Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cahors Vallée du Lot