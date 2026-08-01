Concert sous les étoiles à Saint-Anthet Castelnau-Montratier
jeudi 20 août 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Concert sous les étoiles à Saint-Anthet
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 14 – 14 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Causse toujours propose une soirée concert sous les étoiles avec les artistes Irina Lopériol (Chant, basse), Yves Guillaume (Piano, clavier), et leurs invités Gilles Preneron (Batterie), Rémy Bacharach (Percussions).
Causse toujours propose une soirée concert sous les étoiles avec les artistes Irina Lopériol (Chant, basse), Yves Guillaume (Piano, clavier), et leurs invités Gilles Preneron (Batterie), Rémy Bacharach (Percussions).
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 12 86 50 02 gyg.jazz@gmail.com
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English :
Causse Toujours presents an evening concert under the stars featuring artists Irina Lopério (vocals, bass), Yves Guillaume (piano, keyboards), and their guests: Gilles Preneron (drums), Rémy Bacharach (percussion).
L’événement Concert sous les étoiles à Saint-Anthet Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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