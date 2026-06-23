Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier
Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier samedi 22 août 2026.
Castelnau-Montratier
Fête de Sainte-Alauzie
Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes de Sainte-Alauzie vous a réparé un weekend festif Fête de village sur deux jours avec repas spectacle, vide-grenier, défilé de voitures anciennes, jeux anciens, messe et restauration sur place
Le Comité des fêtes de Sainte-Alauzie vous a réparé un weekend festif Fête de village sur deux jours avec repas spectacle, vide-grenier, défilé de voitures anciennes, jeux anciens, messe et restauration sur place. Ambiance conviviale assurée pour tous les âges.
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Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 73 03 00 04
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English :
The Sainte-Alauzie Festival Committee has put together a festive weekend for you: a two-day village festival featuring a dinner and show, a yard sale, a vintage car parade, traditional games, a Mass, and on-site dining
L’événement Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Castelnau-Montratier
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