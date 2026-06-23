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Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier

Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier

Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier samedi 22 août 2026.

Adresse
Sainte-Alauzie
Ville
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Département
Lot
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Tarif

Castelnau-Montratier

Fête de Sainte-Alauzie

Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Le Comité des fêtes de Sainte-Alauzie vous a réparé un weekend festif Fête de village sur deux jours avec repas spectacle, vide-grenier, défilé de voitures anciennes, jeux anciens, messe et restauration sur place

Le Comité des fêtes de Sainte-Alauzie vous a réparé un weekend festif Fête de village sur deux jours avec repas spectacle, vide-grenier, défilé de voitures anciennes, jeux anciens, messe et restauration sur place. Ambiance conviviale assurée pour tous les âges.

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Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 73 03 00 04 

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English :

The Sainte-Alauzie Festival Committee has put together a festive weekend for you: a two-day village festival featuring a dinner and show, a yard sale, a vintage car parade, traditional games, a Mass, and on-site dining

L’événement Fête de Sainte-Alauzie Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Castelnau-Montratier

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