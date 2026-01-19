Trail des Moulinades Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Trail des Moulinades Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 6 septembre 2026.
Trail des Moulinades
Place du Petit Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Trail sportif à travers les paysages du Quercy Blanc
Trail sportif à travers les paysages du Quercy Blanc. Plusieurs parcours sont proposés avec différents niveaux de dénivelés.
Place du Petit Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 84 96 85 87
Sports trail through the Quercy Blanc countryside
