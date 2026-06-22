Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier
Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier dimanche 30 août 2026.
Castelnau-Montratier
Saint-Anthet en fête
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.
Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 72 60 40 79
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English :
Saint-Anthet Festival organized by Les Amis de l’Eglise de Saint-Anthet.
L’événement Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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