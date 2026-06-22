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Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier

Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier

Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier dimanche 30 août 2026.

Ville
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Département
Lot
Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Tarif
22 22 Général

Castelnau-Montratier

Saint-Anthet en fête

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.

Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 72 60 40 79 

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English :

Saint-Anthet Festival organized by Les Amis de l’Eglise de Saint-Anthet.

L’événement Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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