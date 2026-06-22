Castelnau-Montratier

Saint-Anthet en fête

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.

Fête de Saint-Anthet organisée par Les Amis de l'Eglise de Saint-Anthet.

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 6 72 60 40 79

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English :

Saint-Anthet Festival organized by Les Amis de l’Eglise de Saint-Anthet.

L’événement Saint-Anthet en fête Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot