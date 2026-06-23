Journée Bonheur Contre le Cancer Castelnau-Montratier
Journée Bonheur Contre le Cancer Castelnau-Montratier jeudi 27 août 2026.
Castelnau-Montratier
Journée Bonheur Contre le Cancer
Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
Les journées "bonheur contre le cancer" ont débuté le 30 août 2014, c'était la première fois que Castelnau-Montratier voyait autant de monde réunies autour d'une même association
Les journées "bonheur contre le cancer" ont débuté le 30 août 2014, c'était la première fois que Castelnau-Montratier voyait autant de monde réunies autour d'une même association. C'est alors que l'association Phil'Anthrope à décidé que cela ne pouvait pas s'arrêter là et la deuxième journée est née, puis la suivante et cela ne s'est plus arrêté. Aujourd'hui, nous organisons une journée par an et avons récolté plus de 274 000€ et nous ne sommes pas prêt de nous arrêter. Chaque année c'est toujours une équipe plus forte, plus soudée, une mobilisation incroyable, des bénévoles qui répondent toujours présents.
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Place du Foirail Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie philanthrope46@gmail.com
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English :
The “Happiness Against Cancer” events began on August 30, 2014, which%It was the first time Castelnau-Montratier had seen so many people come together for the same organization
L’événement Journée Bonheur Contre le Cancer Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Castelnau-Montratier
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