Festival du Quercy Blanc Duo piano et violon Castelnau-Montratier
vendredi 21 août 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Festival du Quercy Blanc Duo piano et violon
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Classique dans tous ses états Un voyage haut en couleurs dans le monde de l’émotion et de la virtuosité.
Avec Clara Cernat au violon et Thierry Huillet au piano.
Le Classique dans tous ses états Un voyage haut en couleurs dans le monde de l’émotion et de la virtuosité.
Avec Clara Cernat au violon et Thierry Huillet au piano.
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 90 73
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English :
Classical Music in All Its Forms: A Colorful Journey%A0into the World of Emotion and Virtuosity.
Featuring Clara Cernat on violin and Thierry Huillet on piano.
L’événement Festival du Quercy Blanc Duo piano et violon Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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