Liginiac

Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle)

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite au concert Sovaj (21h) (Folk, blues, post rock & jungle) .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle)

L’événement Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze