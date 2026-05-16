Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle) Liginiac
Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle) Liginiac samedi 8 août 2026.
Liginiac
Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle)
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite au concert Sovaj (21h) (Folk, blues, post rock & jungle) .
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com
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English : Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle)
L’événement Concert Sovaj (Folk, blues, post rock & jungle) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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