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AGENDA · Cosne-Cours-sur-Loire

Concert spectacle Salle du belvédère au Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire

jeudi 29 octobre 2026 · Salle du belvédère au Palais de Loire · Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle du belvédère au Palais de Loire
Adresse
Rue du Général de Gaulle
Ville
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cosne-Cours-sur-Loire

Concert spectacle

Salle du belvédère au Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :
2026-10-29 2026-10-30

La Compagnie Agora vous donne rendez-vous pour une soirée concert spectacle de et par Cécile Berrebi de Noailles La Dame brune…Barbara… .
Chansons de Barbara, soli de danse contemporaine, poésies.
Réservations en ligne sur le site HelloAsso. Rendez-vous dans la salle du belvédère, au Palais de Loire.   .

Salle du belvédère au Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   directioncompagnieagora@gmail.com

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English : Concert spectacle

L’événement Concert spectacle Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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