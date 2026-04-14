Espédaillac

Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac

salle de la commanderie (vers église) Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir ou redécouvrir les musique et chansons de Serge Reggiani ! un spectacle voix et accordéon, avec Annick Cisaruruk chanteuse et David Venitucci à l'accordéon, avec le regard complice d'Ariane Ascaride.

Venez découvrir ou redécouvrir les musique et chansons de Serge Reggiani ! un spectacle voix et accordéon, avec Annick Cisaruruk chanteuse et David Venitucci à l'accordéon, avec le regard complice d'Ariane Ascaride.

.

salle de la commanderie (vers église) Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 6 26 14 82 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover or rediscover the music and songs of Serge Reggiani! A voice and accordion show, with Annick Cisaruruk on vocals and David Venitucci on accordion, with the complicit gaze of Ariane Ascaride.

L’événement Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lacapelle Marival