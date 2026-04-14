Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac Espédaillac
Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac Espédaillac mercredi 26 août 2026.
Espédaillac
Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac
salle de la commanderie (vers église) Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir ou redécouvrir les musique et chansons de Serge Reggiani ! un spectacle voix et accordéon, avec Annick Cisaruruk chanteuse et David Venitucci à l'accordéon, avec le regard complice d'Ariane Ascaride.
Venez découvrir ou redécouvrir les musique et chansons de Serge Reggiani ! un spectacle voix et accordéon, avec Annick Cisaruruk chanteuse et David Venitucci à l'accordéon, avec le regard complice d'Ariane Ascaride.
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salle de la commanderie (vers église) Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 6 26 14 82 39
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English :
Come discover or rediscover the music and songs of Serge Reggiani! A voice and accordion show, with Annick Cisaruruk on vocals and David Venitucci on accordion, with the complicit gaze of Ariane Ascaride.
L’événement Concert spectacle Rendez-vous avec Serge Reggiani Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lacapelle Marival
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