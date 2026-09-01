Concert spectacle Temple de Tence Tence

Informations pratiques

Tence

Concert spectacle

Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de jean-Baptiste ROBERT Les murmures de la Kora.

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Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 33 65 e.debard@orange.fr

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English :

Concert by Jean-Baptiste ROBERT: The Whispers of the Kora.

L’événement Concert spectacle Tence a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon