AGENDA · Tence
Concert spectacle Temple de Tence Tence
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Tence · Tence
Informations pratiques
Tence
Concert spectacle
Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de jean-Baptiste ROBERT Les murmures de la Kora.
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Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 33 65 e.debard@orange.fr
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English :
Concert by Jean-Baptiste ROBERT: The Whispers of the Kora.
L’événement Concert spectacle Tence a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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