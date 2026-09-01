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AGENDA · Tence

Concert spectacle Temple de Tence Tence

samedi 19 septembre 2026 · Temple de Tence · Tence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Temple de Tence
Adresse
24 Rue d'Annonay
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif

Tence

Concert spectacle

Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de jean-Baptiste ROBERT Les murmures de la Kora.
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Temple de Tence 24 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 33 65  e.debard@orange.fr

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English :

Concert by Jean-Baptiste ROBERT: The Whispers of the Kora.

L’événement Concert spectacle Tence a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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