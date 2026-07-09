Concert Spectres par Le Brass Band de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 23 janvier 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Le Brass Band de la Sirène vous invite à découvrir un univers sonore riche et évocateur : entre éclats virtuoses, grandes fresques et instants suspendus, ce programme met en lumière la diversité du répertoire original pour brass band. Véritables tableaux musicaux, les œuvres explorent un large spectre de couleurs et d’atmosphères, mêlant énergie, lyrisme et puissance expressive, pour offrir un voyage sonore accessible et saisissant.
Le Brass Band de la Sirène révèle un univers sonore riche : éclats virtuoses, grandes fresques et moments suspendus, entre classique et musique illustrative
Le samedi 23 janvier 2027
de 20h00 à 21h00
gratuit
Libre participation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-23T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-23T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-23T20:00:00+02:00_2027-01-23T21:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/spectres-brass-band-de-la-sirene +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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