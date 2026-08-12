Concert Steve Wynn (The Dream Syndicate) + Chris Cacavas (Green on red) Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Concert Steve Wynn (The Dream Syndicate) + Chris Cacavas (Green on red)

Mardi 17 novembre 2026 de 21h à 23h30.

Ouverture des portes à 19h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 21:00:00

fin : 2026-11-17 23:30:00

Date(s) :

2026-11-17

11 ans après son superbe premier concert solo à Marseille ,Steve Wynn le leader du Dream Syndicate est de retour !

A cette occasion, il revisitera des morceaux de toute sa carrière avec Chris Cacavas (green on red) aux claviers.

C’est un évènement 11 ans après son premier concert à Marseille, Steve Wynn le leader du légendaire Dream Syndicate est de retour !

A cette occasion, sur la scène du Club 27, il interprètera des compositions de ses albums solo y compris ceux de son excellent dernier opus Make it right sorti en 2024 sur Fire Records, le premier depuis 2008. Une sélection de titres de l’ensemble de ses groupes et projets complétera la set list du concert du Dream Syndicate au Baseball Project en passant par Gutterball ou Danny and Dusty Play em alls !





Il y a fort à parier, comme il en a pris l’habitude depuis son édition, que Steve Wynn nous racontera des histoires extraites de ses mémoires I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True éditées en 2024.







Ce livre, pas encore traduit en France, évoque le chemin sinueux depuis son enfance jusqu’à son adolescence en tant que fan de musique, jusqu’à la séparation du Dream Syndicate en 1988 et aussi des anecdotes comme les voyages pour retrouver Alex Chilton,les tournées déjantées avec R.E.M.ou U2 ou l’épique réalisation du très controversé à tort 2ème album du groupe The Médecine Show .







Chris Cacavas, l’homme aux claviers, qui avec Chuck Prophet et Dan Stuart a façonné le son de Green on Red, groupe culte du mouvement du Paisley Underground complètera cette affiche. Présent sur les 4 albums du Dream Syndicate depuis la reformation de 2012 ,c’est un fidèle compagnon de route de Steve Wynn.







En première partie, Chris Cacavas interprètera un choix de morceaux extraits de ses albums solo puis accompagnera Steve Wynn sur certains titres le reste de la soirée.





Beau programme en perspective ! .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ittmove13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eleven years after his superb first solo concert in Marseille, Steve Wynn, frontman of the Dream Syndicate, is back!

For this occasion, he will revisit songs from throughout his career with Chris Cacavas (Green on Red) on keyboards.

L’événement Concert Steve Wynn (The Dream Syndicate) + Chris Cacavas (Green on red) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille