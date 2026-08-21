Concert : Still in Love + 20 Seconds Falling Men + Belle Époque + Bad Position, Cold Crash – Brasserie nautile, Rezé

Informations pratiques

Concert : Still in Love + 20 Seconds Falling Men + Belle Époque + Bad Position Jeudi 24 septembre, 20h00 Cold Crash – Brasserie nautile Loire-Atlantique

15 € en avance, 20 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

CASH PISTACHE PRESENTS : STILL IN LOVE + 20 SECONDS FALLING MEN + BELLE ÉPOQUE + BAD POSITION- le Cold Crash, Nantes

Still In Love est un groupe de Hardcore du Royaume-Uni, regroupant des membres de Dead Swans, Throats, Last Witness, Brutality Will Prevail et BMTH. Ils jouent un hardcore dark, mélancholique et agressif, influencé bar des groupes comme Cursed, Converge, Deafheaven et Entombed.

Ils ont autoproduits leur premier EP Withdrawal Symptoms en 2024, enregistré par Lewis Johns au Ranch, ainsi qu’un premier album en 2025 chez Church Road Records.

20 Seconds Falling Man est un groupe nantais qui débute en 2009. Il se libère des codes du métal traditionnels pour créer un univers personel, entre violence brutes et paysages calmes. En 2021, leur première album Void voit enfin le jour et annonce le ton : des tracks riches et complexes dans lesquelles s’inscrit les influences post-métal et hardcore, parfois tinté de noise, mettant ainsi la lumière dans le chaos

Belle Époque naît en 2023 de la rencontre de quatre musiciens, répartis entre Nantes et la Vendée, anciens membres de projets actifs sur la scène alternative française. Le quatuor explore un post-hardcore lourd et intense. Les compositions revendiquent des influences solides et s’en détachent pour délivrer un son dense et viscéral, nourri de textures atmosphériques sombres.

À la croisée du noise-rock, du grunge et du post-hardcore, Bad Position puise dans l’héritage 90’s tout en l’amenant vers une forme plus brute et contemporaine : des morceaux compacts, abrasifs, où la tension prime sur la démonstration.

FFO : Metz, Drug Church, Frank Carter, Coilguns…

Cold Crash – Brasserie nautile 4 rue du Seil, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.co.uk/e/still-in-love-20-seconds-falling-man-belle-epoque-bad-position-tickets-1996202627796?aff=oddtdtcreator »}]

Concert Hardcore au Cold Crash

Adam Szurok