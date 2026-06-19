Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Église Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Saint-Amant-de-Boixe

Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle .

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Proposé par The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (chant).

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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org

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English :

Performed by The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (vocals).

L’événement Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente