Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Église Saint-Amant-de-Boixe
samedi 25 juillet 2026 · Église · Saint-Amant-de-Boixe
Informations pratiques
Saint-Amant-de-Boixe
Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle .
Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Proposé par The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (chant).
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 contact@domremicarre.org
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English :
Performed by The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (vocals).
L’événement Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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