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AGENDA · Saint-Amant-de-Boixe

Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Église Saint-Amant-de-Boixe

samedi 25 juillet 2026 · Église · Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église
Adresse
8 Place de l'Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Tarif
12 12 15 Gratuit 18 ans

Saint-Amant-de-Boixe

Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle .

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Proposé par The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (chant).
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27  contact@domremicarre.org

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English :

Performed by The Curious Bards Ilektra Platiopoulou (vocals).

L’événement Concert, Sublimation, chants et danses scandinaves du XVIIIe siècle . Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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