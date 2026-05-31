Concert Sublime Club, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
Concert Sublime Club, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille vendredi 30 octobre 2026.
Concert Sublime Club Vendredi 30 octobre, 00h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
Billetterie en ligne : 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T00:00:00+01:00 – 2026-10-30T04:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T00:00:00+01:00 – 2026-10-30T04:00:00+01:00
SUBLIME CLUB
Cet événement aura lieu dans le cadre du SUBLIME TOUR, réparti sur deux jours et trois événements dont un live de LUTHER et un live de ROUNHAA
DJ SET
(+ GUEST ??)
+ 18 UNIQUEMENT
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FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/nuit-sublime-lille »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
Le SUBLIME TOUR à Roubaix et Lille en octobre 2026 !
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