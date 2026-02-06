Concert Swing & Blush Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Concert Swing & Blush Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 14 août 2026.
Concert Swing & Blush
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Le trio vocal féminin Swing & Blush donnera un concert swing gospel à l’auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu le vendredi 14 août 2026 à 17h
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16
English :
The female vocal trio Swing & Blush will give a swing gospel concert at the Cziffra auditorium in La Chaise-Dieu on Friday August 14, 2026 at 5pm
L’événement Concert Swing & Blush La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay