Concert Swing Time Duo Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert Swing Time Duo Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 25 août 2026.
Monflanquin
Concert Swing Time Duo
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Concert de Swing Time, un duo saxophone et guitare qui joue des musiques jazzy mais aussi latines et populaires Anglaises et Françaises.
La réservation est conseillée pur la restauration.
Concert de Swing Time, un duo saxophone et guitare qui joue des musiques jazzy mais aussi latines et populaires Anglaises et Françaises.
La réservation est conseillée pur la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert Swing Time Duo
Concert by Swing Time, a saxophone and guitar duo playing jazzy, Latin and popular music from England and France.
Reservations are recommended for catering.
L’événement Concert Swing Time Duo Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
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