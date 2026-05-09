Concert Swing Time Duo Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert Swing Time Duo

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Concert de Swing Time, un duo saxophone et guitare qui joue des musiques jazzy mais aussi latines et populaires Anglaises et Françaises.

La réservation est conseillée pur la restauration.

Concert de Swing Time, un duo saxophone et guitare qui joue des musiques jazzy mais aussi latines et populaires Anglaises et Françaises.

La réservation est conseillée pur la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert Swing Time Duo

Concert by Swing Time, a saxophone and guitar duo playing jazzy, Latin and popular music from England and France.

Reservations are recommended for catering.

L’événement Concert Swing Time Duo Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides