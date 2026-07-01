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Concert symphonique, Église Saint-Martial, Châteauneuf-sur-Loire

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martial · Châteauneuf-sur-Loire

Concert symphonique, Église Saint-Martial, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martial
Adresse
11 grande-rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Ville
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Département
Loiret

Concert symphonique Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martial Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert symphonique Ensemble Colando, Mozart, Schubert et Honegger, par les Amis de l’Orgue.

Église Saint-Martial 11 grande-rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire
Concert symphonique Ensemble Colando, Mozart, Schubert et Honegger, par les Amis de l’Orgue.

©Mairie de Châteauneuf sur Loire

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