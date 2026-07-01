AGENDA · Châteauneuf-sur-Loire
Concert symphonique, Église Saint-Martial, Châteauneuf-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martial · Châteauneuf-sur-Loire
Informations pratiques
Concert symphonique Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martial Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Concert symphonique Ensemble Colando, Mozart, Schubert et Honegger, par les Amis de l’Orgue.
Église Saint-Martial 11 grande-rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire
Concert symphonique Ensemble Colando, Mozart, Schubert et Honegger, par les Amis de l’Orgue.
©Mairie de Châteauneuf sur Loire
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