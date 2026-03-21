Informations pratiques

Mulhouse

Concert symphonique La métamorphose du destin

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-14 20:45:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Trois oeuvres post-romantiques pour traduire toutes les émotions, du Paradis aux chant d’adieu.

Composées toutes trois dans les années 1890 et évoluant dans un même post-romantisme passionné et généreux, ces partitions pourraient se ressembler. Mais il n’en est rien la Rêverie du jeune Scriabine tutoie le paradis, son Concerto pour piano nous transporte par sa virtuosité et son tempérament enjoué, alors que Tchaïkovski sombre dans les abîmes, signant son testament musical il mourra neuf jours après avoir dirigé la première exécution à Saint-Pétersbourg, vraisemblablement par suicide. Après trois mouvements qui essaient de conjurer le sort, le finale est le plus beau chant d’adieu jamais écrit à l’orchestre.

ALEXANDRE SCRIABINE

Rêverie

Concerto pour piano

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6, Pathétique .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert symphonique La métamorphose du destin Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace