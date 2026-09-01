Informations pratiques

Mulhouse

Concert symphonique musiques et sortilèges

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Inspiré par une ballade de Goethe et rendu célèbre par Fantasia, le film d’animation de Walt Disney, où Mickey prête ses traits à l’apprenti sorcier, le poème symphonique de Paul Dukas fait danser des balais ensorcelés ils déversent l’eau du Rhin jusqu’à menacer d’engloutir le pauvre garçon qui leur a donné vie afin de s’épargner cette tâche.

Dans la Symphonie fantastique, ce sont spectres et sorcières qui dansent dans les cauchemars d’un jeune musicien, qui s’est adonné à l’opium dans un accès de désespoir amoureux on n’aura pas de peine à y reconnaître Berlioz lui-même.

Au programme

TATIANA PROBST

Création mondiale

PAUL DUKAS

L’Apprenti sorcier

HECTOR BERLIOZ

Symphonie fantastique .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert symphonique musiques et sortilèges Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace