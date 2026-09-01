Concert symphonique musiques et sortilèges Mulhouse
vendredi 18 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert symphonique musiques et sortilèges
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:45:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Inspiré par une ballade de Goethe et rendu célèbre par Fantasia, le film d’animation de Walt Disney, où Mickey prête ses traits à l’apprenti sorcier, le poème symphonique de Paul Dukas fait danser des balais ensorcelés ils déversent l’eau du Rhin jusqu’à menacer d’engloutir le pauvre garçon qui leur a donné vie afin de s’épargner cette tâche.
Dans la Symphonie fantastique, ce sont spectres et sorcières qui dansent dans les cauchemars d’un jeune musicien, qui s’est adonné à l’opium dans un accès de désespoir amoureux on n’aura pas de peine à y reconnaître Berlioz lui-même.
Au programme
TATIANA PROBST
Création mondiale
PAUL DUKAS
L’Apprenti sorcier
HECTOR BERLIOZ
Symphonie fantastique .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Concert symphonique musiques et sortilèges Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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