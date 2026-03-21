Concert symphonique Naissance d’un maître Mulhouse
jeudi 15 octobre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert symphonique Naissance d’un maître
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-16 22:15:00
Date(s) :
2026-10-15
De la jeunesse à la maturité, l’évolution du talent d’un maître de la musique classique.
Une quinzaine d’années séparent la Symphonie de jeunesse, premier mouvement d’une symphonie qui n’ira pas plus loin, de la Deuxième Symphonie. Mais, entre l’étudiant de 18 ans qui composait en cachette de son professeur de piano (lequel considérait que c’était gâcher son talent) et l’oeuvre la plus colossale de sa maturité, ramenée par la suite à des dimensions plus habituelles, se dessine un parcours passionnant celui d’un compositeur qui, suite au succès de son illustre Deuxième Concerto, commence à réfréner ses doutes et à affirmer sa voix personnelle, la voix d’un romantique égaré dans un monde moderne en plein bouleversement.
Au programme
Sergueï Rachmaninov
Symphonie de jeunesse
Concerto pour piano n°2, op. 18
Symphonie n°2 .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Concert symphonique Naissance d’un maître Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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