Concert Tabak, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Concert Tabak Dimanche 7 juin, 17h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez assister au concert de Tabak, avec Damien Groleau au piano ; Zsófi Várkonyi au violon et Christopher Peyrafort au banjo

Tabak est une rencontre entre le piano jazz et la musique traditionnelle irlandaise. Les trois musiciens proposent un univers bien à eux, qui permet à leurs identités musicales respectives de dialoguer avec complicité.

Depuis 2004, Damien Groleau exerce sa profession de musicien de scène et de studio, traçant un sillon fait de projets artistiques très personnels, de rencontres et de partages fructueux. Il a fait paraître six albums de compositions à son nom, et une quinzaine en tant que sideman. Il se prête aussi, en tant que pianiste interprète, flûtiste et compositeur, à différentes collaborations pour le théâtre (Cie Bacchus, Cie Keishad, la scène nationale avec le CDN et le théâtre de l’espace), des spectacles de danse à l’international (Difékako), le cinéma (avec Coline Serreau et Charles Gassot, Valérie Donzelli…), ou encore pour des documentaires (productions de France 3 national et de la chaîne LCP).

Les collaborations musicales l’ont aussi conduit outre-mer : au Brésil (Naomi Kumamoto, Zé Barbeiro), au Maghreb, en Tunisie pour seconder Amour Brahem à l’écriture de «Souvenance », paru chez ECM en 2017, pour l’ouverture du festival de Carthage avec Difé Kako, ou encore à l’Institut français d’Alger pour plusieurs concerts de jazz. Aux Etats Unis où, en qualité de correspondant musique entre Charlottesville et Besançon, villes jumelées, il est invité pour une série de concerts avec John D’Earth à l’Université de Virginie. Avec la chanteuse Paulien, Royce Campbell, Chris Dammann et David Drubin, ils enregistrent un album « Live » qui est aujourd’hui 281 ème dans les Charts sur 500 des albums de jazz les plus diffusés en radio aux États Unis !

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Venez assister au concert de Tabak, avec Damien Groleau au piano ; Zsófi Várkonyi au violon et Christopher Peyrafort au banjo

© Tabak