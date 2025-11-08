Concert Tayc Joya Tour Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Concert Tayc Joya Tour

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Tayc fait son grand retour avec la sortie de son deuxième album JOŸA .

Ce nouvel opus marque un tournant musical majeur un album placé sous le signe de la joie. L’artiste y pousse encore plus loin son univers en mêlant les forces de sa musique à de nouvelles énergies et sonorités pour faire émerger presque un nouveau genre la Joy.Tout public

39 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Tayc is making a big comeback with the release of his second album, %AB JO?A %BB.

This new album marks a major musical turning point: an album all about joy. On it, the artist takes her artistic vision even further by blending the strengths of her music with new energies and sounds to create what is almost a new genre: Joy.

L’événement Concert Tayc Joya Tour Amnéville a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE