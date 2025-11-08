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AGENDA · Amnéville

Concert Tayc Joya Tour Rue des artistes Amnéville

vendredi 26 mars 2027 · Rue des artistes · Amnéville

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des artistes
Adresse
Galaxie Amnéville
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
39 Tarif de base plein tarif

Amnéville

Concert Tayc Joya Tour

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26

Date(s) :
2027-03-26

Tayc fait son grand retour avec la sortie de son deuxième album JOŸA .
Ce nouvel opus marque un tournant musical majeur un album placé sous le signe de la joie. L’artiste y pousse encore plus loin son univers en mêlant les forces de sa musique à de nouvelles énergies et sonorités pour faire émerger presque un nouveau genre la Joy.Tout public
39  .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95  spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Tayc is making a big comeback with the release of his second album, %AB JO?A %BB.
This new album marks a major musical turning point: an album all about joy. On it, the artist takes her artistic vision even further by blending the strengths of her music with new energies and sounds to create what is almost a new genre: Joy.

L’événement Concert Tayc Joya Tour Amnéville a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE

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